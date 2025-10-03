General Madariaga se encamina a vivir un fin de semana histórico con la octava edición del Motoasado, el encuentro motero que ya tiene confirmada la participación de más de 2.300 motos y unos 100 stands en el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho.

El evento, que comenzó a recibir visitantes desde el jueves, promete una convocatoria récord y un fuerte impacto económico para la ciudad, aunque la organización sigue de cerca los pronósticos de lluvias para la madrugada del domingo.

Ricardo Montenegro, uno de los coordinadores, expresó la mezcla de expectativa y cautela: “Cuando se suspende un evento al otro no es igual. Cuando uno tiene una expectativa tremenda esto te descoloca. Pero los pronósticos cambian, y los milímetros que anuncian están bajando”, señaló.

El despliegue técnico contará con uno de los sistemas de sonido más potentes de la provincia, operado por la empresa Fortunato, y un escenario techado de 17 metros de frente.

La grilla artística incluye el sábado a Monarca (15.00), Talking Band Bob Marley (18.00), Simply (19.00), Cebra (20.00), Prisma (21.00) y El Tanque (00.00). El domingo será el turno de Banda de la India Motera, Déjà Vu, Urbe, Daro Blues y Legendarios.

La llegada masiva de visitantes ya se hace sentir: “Hay gente que alquiló casa y se queda todo el fin de semana completo. En lo que es casas particulares para alquiler, ya se llenó”, confirmó Montenegro.

El Motoasado no solo impulsa la economía local, sino que también tiene un costado solidario: la entrada es libre y gratuita, pero se solicita a los asistentes llevar un alimento no perecedero para instituciones de la zona.

Datos Claves:

📍 Lugar: Predio de la Fiesta Nacional del Gaucho, General Madariaga

🏍️ Motos confirmadas: Más de 2.300

🛍️ Stands: 100

🎶 Grilla artística: Sábado y domingo, con 11 bandas en total

🍻 Servicios: Patio cervecero y sector gastronómico

🌧️ Clima: Pronóstico con lluvias posibles en la madrugada del domingo

🎟️ Entrada: Libre y gratuita, con colaboración de un alimento no perecedero