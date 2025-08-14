Una joven de 23 años fue asesinada y su hermana, oficial de la Policía Bonaerense, resultó herida tras un violento intento de robo cometido por motochorros este miércoles en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.

Según informó Clarín, la víctima fatal se llamaba Esmeralda Bustamante y recibió un disparo en el pecho. Su hermana, Emilce, de 24 años e integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), sufrió una herida de bala en la mano derecha.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad. Según el relato de la policía, ambas circulaban en una Honda Tornado y se detuvieron sobre la vereda en la esquina de Carcarañá y Ruta 21, cuando fueron abordadas por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en dos motos.

En medio del asalto, Emilce forcejeó con uno de los atacantes, quien sacó un arma y comenzó a disparar. Los ladrones escaparon sin llevarse nada. Vecinos que escucharon los tiros salieron a la calle y encontraron a las dos hermanas heridas, junto a la moto caída en el suelo.

Una ambulancia privada de Acción Médica trasladó a las víctimas a la Clínica Catán. Pese a las maniobras de reanimación, Esmeralda murió en el lugar. Su hermana fue asistida y se encuentra fuera de peligro.

El caso quedó en manos del fiscal Federico Medone, de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza. Hasta el momento, los cuatro sospechosos no fueron identificados y continúan prófugos.