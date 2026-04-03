El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, volvió a cargar con dureza contra el intendente de Villa Gesell en medio del conflicto por la recolección de residuos y dejó una frase que no pasó desapercibida.

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“El intendente sigue con la idea de municipalizar, la empresa ha presentado una propuesta económica importante y el gremio ratifica el convenio 40/89”, sostuvo Moyano tras salir del Ministerio de Trabajo en La Plata. Y lanzó una chicana directa: “Esperemos que el intendente tenga la dignidad de arreglar este conflicto, antes de sus merecidas vacaciones a Miami”.

El conflicto involucra a trabajadores de la empresa Santa Elena y genera fuerte preocupación dentro del gremio, que advierte por la posible pérdida de puestos de trabajo ante un eventual cambio en el esquema del servicio.

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Desde Camioneros remarcan que defenderán “de manera irrestricta” tanto las fuentes laborales como el Convenio Colectivo 40/89, y alertan sobre el impacto social que tendría dejar a decenas de familias sin ingresos.

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En esa línea, el secretario gremial Marcelo Aparicio fue tajante: “No vamos a permitir el ajuste hacia los trabajadores, vamos a defender los puestos de trabajo, no vamos a permitir que quede algún compañero en la calle”.

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Según publicó el portal especializado InfoGremiales, actualmente rige una conciliación obligatoria que garantiza la continuidad laboral de los trabajadores hasta el 23 de abril, mientras se intenta encauzar la negociación.

Por su parte, el secretario de la seccional La Costa, Damián Comas, aseguró que el conflicto tiene un trasfondo político: “Esta no es una situación económica, es política. Hoy en Villa Gesell más de 40 familias se están quedando sin trabajo y el intendente, que fue apoyado por los trabajadores, ignora sus necesidades”.

En este contexto, Moyano tiene previsto viajar la próxima semana a Bahía Blanca para encabezar una asamblea con trabajadores y delegados, en medio de versiones sobre posibles avances en la municipalización del servicio de barrido.

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Además, desde el gremio no descartan convocar a un plenario provincial para reforzar la defensa de la actividad de recolección y barrido, un sector que —recuerdan— fue esencial durante la pandemia y que ahora enfrenta un escenario de fuerte incertidumbre.