El conflicto por la suspensión del servicio de barrido manual en Villa Gesell sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del líder camionero Pablo Moyano, quien propuso la creación de un impuesto al comercio para garantizar la continuidad de la prestación y lanzó críticas contra la gestión municipal de Gustavo Barrera.

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La polémica se originó luego de que el municipio no pudiera renovar el contrato con la empresa Santa Elena, encargada del servicio en la zona céntrica. La decisión, según explicaron desde el Ejecutivo local, responde a la falta de presupuesto, en un contexto en el que el Concejo Deliberante aún no aprobó el cálculo de gastos para 2026.

El servicio era realizado por unas 30 trabajadoras y representaba un costo mensual cercano a los 70 millones de pesos. Su interrupción generó malestar en el gremio de choferes, que ahora impulsa medidas de fuerza.

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En ese contexto, Moyano cuestionó al intendente Gustavo Barrera a quien definió como “nefasto” y lo acusó de aplicar un ajuste similar al del Gobierno nacional. “Tiene que tomar una medida, ponerle impuestos a los negocios, a los grandes restaurantes, a los balnearios, pero no sacarle dinero a los trabajadores”, sostuvo al medio local Sector Informativo.

El dirigente sindical adelantó que este lunes encabezará una movilización en pleno centro de la ciudad y no descartó que la protesta se traslade hasta el domicilio del jefe comunal. Además, denunció falta de diálogo por parte del Ejecutivo local y aseguró que el gremio intentó sin éxito abrir instancias de negociación.

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