La situación política y judicial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tuvo en las últimas horas un impacto en su entorno familiar. Según trascendió, su madre, Silvia País, de 70 años, fue trasladada a un country de Berazategui luego de una serie de episodios de hostigamiento registrados en las inmediaciones de su domicilio de La Plata.

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La mudanza se concretó hace aproximadamente diez días hacia el barrio privado Fincas de Iraola II. La decisión habría sido impulsada por Manuel Adorni y su hermano Francisco, quienes convencieron a la mujer de dejar la vivienda que ocupaba en la zona de calle 6 entre 47 y 48 ante el creciente clima de tensión.

La nueva residencia se encuentra en el partido de Berazategui, a unas pocas cuadras del domicilio de una hermana de Silvia País. Ambas trabajaron durante años en distintas dependencias de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

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El traslado ocurre mientras avanzan investigaciones judiciales vinculadas al patrimonio de Manuel Adorni. La causa busca esclarecer presuntos movimientos patrimoniales y operaciones económicas relacionadas con el entorno familiar del funcionario.

Hasta el momento, ni Manuel Adorni ni integrantes de su entorno realizaron declaraciones públicas sobre la mudanza o los episodios denunciados.

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