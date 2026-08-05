El Concejo Deliberante avanzó con un proyecto de resolución consensuado entre todos los bloques políticos para solicitar la transformación de la Ruta Provincial 88 en autovía, en un nuevo respaldo institucional a un reclamo que cobró fuerza tras la tragedia que terminó con la vida de la adolescente Anita Peralta.

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La iniciativa fue aprobada durante la sesión ordinaria y contempló además la creación de un Foro Regional por la Autovía de la Ruta Provincial Nº 88, integrado por representantes de los concejos deliberantes de los municipios atravesados por ese corredor, con el objetivo de coordinar acciones y mantener vigente el pedido ante las autoridades competentes.

El proyecto fue elaborado luego de la masiva y emotiva marcha realizada el sábado pasado, convocada por Andrea Rondanina, madre de Anita Peralta, la adolescente de 15 años que murió el 12 de julio en un accidente sobre la Ruta 88, siniestro en el que también perdió la vida el remisero Santiago Irigoyen. La movilización reunió a cientos de vecinos que volvieron a exigir la concreción de una obra considerada clave para evitar nuevas tragedias.

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La creación del foro regional apunta a articular una estrategia conjunta entre los distritos que atraviesa la Ruta 88, sosteniendo una agenda común para reclamar la ejecución de la autovía y reforzar el pedido ante los organismos provinciales y nacionales con competencia en materia de infraestructura vial.

Desde la Comisión de Infraestructura, presidida por Silvina Jensen Menna, remarcaron que "el proyecto constituye un nuevo paso para seguir impulsando una infraestructura imprescindible para preservar vidas y mejorar la conectividad de la región". Además, sostuvieron que el reclamo debe mantenerse con el compromiso de toda la sociedad y de las instituciones hasta que la obra se concrete.

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