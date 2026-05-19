La Justicia intenta determinar si el fallecimiento de Kevin Martínez, un adolescente de 15 años, fue consecuencia exclusiva de un siniestro vial o si también influyeron los golpes que habría recibido después del impacto.

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Según trascendió de la investigación, el hecho ocurrió tras un episodio que combinó un choque de tránsito y una posterior agresión física. De acuerdo con testimonios recolectados en la causa, el joven habría sido atropellado y, mientras permanecía herido en el suelo, un vecino descendió de uno de los vehículos involucrados y lo golpeó.

La autopsia N° 1282/2026, realizada en la Morgue Judicial de la Nación por el médico forense Di Salvo, determinó como causa de muerte “politraumatismos” y “hemorragia interna”. El informe ya fue incorporado al expediente y será clave para establecer las responsabilidades penales de los involucrados.

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Ahora, los investigadores buscan precisar qué lesiones fueron producto directo del choque y cuáles podrían corresponder a la agresión posterior. Para ello, analizan informes médicos, estudios complementarios y la secuencia temporal de los hechos.

Familiares y allegados de Kevin sostienen que el adolescente fue golpeado cuando ya se encontraba indefenso y cuestionaron que nadie haya intervenido para detener la agresión.

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La abuela de la víctima expresó públicamente su dolor y apuntó tanto contra el presunto agresor como contra quienes presenciaron la escena sin actuar para auxiliar al joven.

En paralelo, la Fiscalía continúa con la etapa de instrucción y ordenó la toma de testimonios de vecinos, conductores y transeúntes que estuvieron en el lugar. Además, se revisan cámaras de seguridad públicas y privadas para intentar reconstruir con precisión cómo ocurrió el episodio.

También avanzan las pericias técnicas sobre la mecánica del choque, entre ellas análisis de velocidad, condiciones de la calzada y posición en la que quedó el cuerpo tras el impacto. Esos elementos serán fundamentales para determinar si existió imprudencia al volante y bajo qué figura penal podría encuadrarse el hecho.

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En cuanto a la agresión posterior, la Justicia evalúa la posible imputación del vecino señalado como autor de los golpes. Si se comprueba que esas lesiones tuvieron incidencia directa en la muerte del adolescente, su situación procesal podría agravarse significativamente.