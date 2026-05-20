Se conoció el video del accidente de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que falleció tras un choque en Chascomús. La autopsia concluyó que las lesiones mortales fueron consecuencia del impacto y no de la agresión posterior que sufrió por parte de un vecino mientras esperaba asistencia médica.

Ads

Puede interesarte

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que un Ford Ka circula a velocidad moderada y, al llegar a la esquina de Jacarandá y Julián Quintana, deja pasar primero a otra moto que venía a alta velocidad. Luego intenta avanzar y es impactado de lleno sobre el lateral izquierdo por una Honda XR 150 en la que viajaban Kevin Martínez y otro adolescente de 17 años.

Imagenes sensibles:



Ads

El impactante video del choque en el que murió el adolescente de 15 años en Chascomús 🔴



Salió a la luz un video clave que muestra el momento exacto del choque en el que Kevin Martínez sufrió el accidente en Chascomús. pic.twitter.com/k8vzqwdTtn — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) May 20, 2026

Producto del choque, ambos jóvenes salen despedidos y golpean violentamente contra el pavimento. Según el informe forense, esas heridas fueron las que provocaron la muerte del menor.

La investigación también reveló que la moto en la que circulaban tenía pedido de secuestro activo por robo desde el pasado 9 de mayo.

Ads

El informe de autopsia determinó que la lesión más grave que sufrió Kevin fue una “fractura múltiple de los huesos del cráneo”, compatible con un impacto de alta velocidad contra una superficie dura y no con los golpes que recibió posteriormente de parte de Leandro Marzzellino, un vecino de 50 años que quedó filmado mientras atacaba al adolescente.

Además, el estudio médico detalló que la víctima presentaba politraumatismos severos en el tórax y un importante sangrado interno.

Tras el impacto, mientras Kevin permanecía inmovilizado sobre una camilla a la espera de ser trasladado, Marzzellino se acercó, lo tomó del cuello, le apoyó una rodilla sobre la cabeza y le propinó varios golpes en el rostro.

Ads

La madre del adolescente aseguró que desconoce por qué el hombre reaccionó de esa manera, aunque remarcó que “nada justifica la crueldad con la que toma la decisión de ensañarse con un chico de 15 años”.

Por su parte, el abogado de la familia había sostenido inicialmente que se trataba de un “homicidio agravado” y afirmó antes de conocerse la autopsia que las lesiones del accidente “estaban muy lejos de causarle la muerte”.