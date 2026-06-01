La investigación por la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que falleció tras un accidente de tránsito y una posterior agresión en la ciudad de Chascomús, sumó un nuevo capítulo judicial. Cuatro efectivos de la Policía Bonaerense fueron imputados y deberán declarar en los próximos días acusados de no haber intervenido para evitar el ataque que sufrió el joven mientras era asistido por personal médico.

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La fiscal de la causa, Daniela María Bertoletti Tramuja, les atribuye los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de promover la persecución de delincuentes.

Según la investigación, los policías se encontraban en el lugar el 12 de mayo pasado, cuando se produjo un choque entre una motocicleta Honda XR 150 en la que viajaban Kevin y otro adolescente de 17 años, y un automóvil Ford Ka conducido por una mujer de 25 años.

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De acuerdo con la acusación, mientras Kevin era atendido por personal médico y permanecía inmovilizado sobre una tabla de rescate, fue golpeado por Leandro Edgardo Marzzellino. La fiscal sostiene que los efectivos presentes no actuaron para impedir la agresión ni procedieron a detener al agresor pese a que el ataque se habría producido en flagrancia.

La imputación alcanza a los sargentos María Eugenia Ricao, Lucas Bravo, Agustina López y Luis Bell, todos integrantes de la Estación de Policía Comunal de Chascomús.

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La Justicia considera que los uniformados incumplieron con las obligaciones que les imponía la ley al no proteger a la víctima ni ejecutar las acciones correspondientes para detener al presunto autor de la agresión. La sospecha de los investigadores es que los agentes observaron la secuencia sin intervenir.

Uno de los elementos que agravan la situación procesal de los policías es que, según testimonios y evidencias reunidas durante la investigación, Kevin se encontraba esposado al momento de recibir los golpes. Para la fiscalía, esa circunstancia evidencia el estado de indefensión en el que se encontraba el adolescente.

La muerte de Kevin ocurrió luego del siniestro vial que le provocó graves lesiones. Tanto él como el otro adolescente que viajaba en la moto circulaban sin casco al momento del impacto, según se desprende de las actuaciones judiciales. Mientras avanza la causa principal, la Justicia busca establecer si la conducta de los policías contribuyó a agravar la situación que terminó con el fallecimiento del joven.