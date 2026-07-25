La investigación por la muerte de una niña de 2 años en Villa Gesell continúa sumando medidas judiciales y de protección. Mientras la fiscalía aguarda los resultados de pericias complementarias, el hermano de la menor, de 4 años, fue puesto a resguardo por disposición del Servicio Local de Protección de Derechos.

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La decisión fue confirmada por un funcionario municipal, quien explicó que "al existir una denuncia y un proceso judicial, se toma una medida de protección", en referencia al traslado del niño a un hogar de acogida mientras avanza la investigación.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Pinamar, encabezada por Juan Pablo Calderón, que procura establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la pequeña, quien fue trasladada el pasado lunes al Hospital Municipal de Villa Gesell sin signos vitales.

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La autopsia preliminar

De acuerdo con los primeros resultados de la autopsia, la causa de muerte fue una asfixia obstructiva y no se detectaron indicios de intervención de terceros, lo que por el momento descarta la hipótesis de un homicidio.

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No obstante, el fiscal ordenó que el cuerpo permanezca bajo custodia judicial hasta que concluyan los estudios complementarios, entre ellos los análisis toxicológicos y otras pericias forenses que podrían aportar nuevos elementos para la causa.

Según la versión incorporada al expediente, la madre manifestó que la niña se habría ahogado mientras tomaba un biberón y que, al advertir la situación, la trasladó de inmediato al hospital, donde los médicos constataron el fallecimiento.

Allanamientos y análisis del entorno familiar

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En el marco de la investigación, la Justicia realizó allanamientos en la vivienda familiar y secuestró distintos elementos para analizar el contexto en el que vivía la menor y descartar cualquier irregularidad.

Además, los organismos de protección infantil fueron convocados para intervenir sobre la situación del hermano de la víctima, quien permanecerá bajo una medida de resguardo hasta que se determine si existen condiciones para su regreso al entorno familiar.

Los antecedentes judiciales

Uno de los aspectos que la Justicia analiza es el historial judicial de la madre, de 42 años, quien hace más de una década estuvo involucrada, junto al padre de otros de sus hijos, en una causa por la muerte de un menor. Ambos fueron posteriormente absueltos en ese expediente.

Fuentes judiciales señalaron que el comportamiento de la mujer es objeto de análisis dentro de la investigación. En ese contexto, trascendió que se evalúan distintos antecedentes y elementos incorporados a la causa.

Por el momento, no hay personas imputadas y la investigación continúa abierta a la espera de los resultados de las pericias que permitirán determinar con mayor precisión qué ocurrió y si corresponde adoptar nuevas medidas judiciales.