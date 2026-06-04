El Hospital Julio de Vedia de Nueve de Julio emitió un comunicado oficial para brindar precisiones sobre el fallecimiento de una mujer embarazada de 41 años ocurrido el último fin de semana.

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Según informaron la paciente realizaba controles de embarazo en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. Moscato” y contaba con antecedentes de dos gestaciones previas. El pasado 30 de mayo ingresó al hospital cerca de las 23.00 con un cuadro de extrema gravedad, presentando falla multiorgánica y una importante descompensación hemodinámica.

De acuerdo al comunicado, una vez internada en la Unidad de Terapia Intensiva, los profesionales constataron la muerte fetal. Posteriormente, durante una cirugía de urgencia, el equipo médico detectó múltiples laceraciones hepáticas que provocaban una severa hemorragia en la cavidad abdominal.

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Señalaron que se aplicaron todas las maniobras y procedimientos contemplados en los protocolos y guías médicas vigentes para este tipo de situaciones críticas. Sin embargo, indicaron que no fue posible contener el sangrado ni revertir el cuadro clínico de la paciente.

La mujer fue identificada como María Laura Rodríguez. Su fallecimiento y el de su beba generaron preocupación en la comunidad nuevejuliense y derivaron en pedidos de esclarecimiento sobre las circunstancias que rodearon el caso.

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En ese marco, la investigación quedó en manos de la UFI N° 3, donde se encuentra la autopsia practicada a pedido del propio hospital con el objetivo de determinar las causas del deceso. Desde el centro de salud remarcaron que la paciente llegó con un estado de salud sumamente comprometido.

Mientras avanza la causa judicial, familiares, amigos y vecinos de Rodríguez realizaron una concentración frente al Hospital Julio de Vedia para reclamar justicia y exigir respuestas.

Durante la manifestación, los presentes expresaron su dolor por la pérdida de la mujer y su hija, y reclamaron que se investiguen a fondo los hechos para establecer eventuales responsabilidades.

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"Basta de impunidad, basta de dolor, basta de perder vidas por negligencia", fue una de las consignas que acompañó el reclamo, impulsado bajo la premisa de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.