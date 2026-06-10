La investigación por la muerte del abogado Juan Roberto Cafasso en un gimnasio de Bahía Blanca continúa sumando elementos que comprometen a los responsables del establecimiento. Mientras el fiscal de la causa sostuvo que la tragedia era evitable por la falta de medidas de seguridad, trascendió quiénes integran la sociedad que administra la franquicia local de Sport Club y que ahora quedó bajo la mirada de la justicia.

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Según informó el medio bahiense La Nueva, la firma a cargo del gimnasio es Power Zone SRL, una sociedad creada en enero de 2025 y que desde fines de noviembre administra la sede ubicada sobre avenida Cabrera al 4.100.

El sábado pasado, Cafasso, de 69 años, perdió la vida al caer desde una altura superior a los tres metros y medio. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el abogado descendió de una máquina elíptica ubicada en el primer piso, trastabilló y buscó sostenerse en unas gigantografías que aparentaban formar parte de una pared. Sin embargo, se trataba de una superficie sin protección que daba al vacío.

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El fiscal Cristian Aguilar, titular de la investigación, inspeccionó el lugar junto con personal judicial y confirmó que existía un “faltante evidente de medidas de seguridad”. Además, calificó el episodio como “una desgracia evitable”.

El gimnasio funcionaba con una habilitación municipal provisoria que se encontraba vencida desde enero de este año.

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De acuerdo con la información publicada por La Nueva, Power Zone SRL está integrada por Ariel Gustavo Vecchi, Graciela Fernanda Vecchi, Roberto Gastón Decker y Ernesto Germán Decker.

Los socios no provienen del sector del fitness ni de la actividad deportiva. Los Vecchi están vinculados a una empresa familiar con más de tres décadas de trayectoria en transporte de cargas, logística y combustibles. Por su parte, los Decker encabezan una tradicional concesionaria de camiones con representación oficial de la marca Volvo y talleres de reparación.

La sociedad fue constituida el 17 de enero de 2025 y fijó como actividad principal la explotación y administración de gimnasios, piscinas y centros de acondicionamiento físico. Sin embargo, también incorporó dentro de su objeto social actividades vinculadas al transporte, la construcción, el comercio exterior y el alquiler de salones.

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En paralelo al avance de la investigación penal, la familia de Cafasso formalizó su participación en el expediente mediante la designación del abogado Martiniano Greco.

La presentación se realizó en el marco de la Investigación Penal Preparatoria que tramita en la UFIJ N° 1 de Bahía Blanca, donde se analiza la posible comisión del delito de homicidio culposo.