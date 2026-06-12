La investigación por la muerte del abogado Juan Roberto Cafasso, ocurrida el último sábado en un gimnasio de Bahía Blanca, sumó un nuevo elemento: el establecimiento ya había sido objeto de actuaciones municipales por irregularidades vinculadas a su funcionamiento, según informó el medio local La Nueva.

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De acuerdo con esa publicación, el gimnasio Sport Club Bahía Blanca tenía vencida su habilitación provisoria desde enero y, además, en abril había recibido un acta de infracción en la que constaba la leyenda "sin certificado de habilitación". Sin embargo, en aquella oportunidad no se dispuso la clausura preventiva del lugar.

A raíz de esa actuación, el Tribunal Municipal de Faltas había fijado para la próxima semana una audiencia de descargo dirigida a los responsables del establecimiento, trámite que seguirá su curso pese al fallecimiento de Cafasso.

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Según detalló La Nueva, en el expediente aparecen citados los responsables de Power Zone SRL, firma a cargo de la franquicia local del gimnasio. No obstante, en el acta también figuran responsables de Rudda Coffee Club, un emprendimiento gastronómico que funciona dentro del mismo predio, lo que generó dudas sobre el alcance exacto de la infracción detectada por los inspectores.

Fuentes consultadas explicaron que ante una irregularidad comercial los agentes municipales pueden optar por dos caminos: disponer una clausura preventiva inmediata o labrar un acta sin cierre del establecimiento. En este caso se eligió la segunda alternativa, por lo que el expediente siguió el trámite administrativo habitual y quedó sujeto a los tiempos del Tribunal de Faltas.

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"Este tipo de trámite, por la segunda vía, se da aproximadamente en el 90% de los casos", señalaron fuentes citadas por el medio bahiense.

La situación administrativa del predio no se limitaba a ese expediente. También trascendió que en diciembre del año pasado se había confeccionado otra acta en el mismo domicilio, cuya resolución continúa pendiente debido a que los responsables no se presentaron a una audiencia inicial, que posteriormente debió ser reprogramada.

Tras la muerte de Cafasso, el fiscal Cristian Aguilar dispuso la clausura preventiva del gimnasio de manera inmediata. Posteriormente, las actuaciones fueron remitidas al Municipio para que el Tribunal de Faltas ratificara la medida.

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