La investigación por la muerte de Juan Roberto Cafasso, el hombre de 69 años que falleció tras caer desde un entrepiso en el gimnasio Sport Club de Bahía Blanca, ingresa en una ronda de más de 20 declaraciones testimoniales que se extenderá hasta el próximo lunes.

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Así lo confirmó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1, Cristian Aguilar, quien aseguró que la causa avanza con la recolección de pruebas para determinar eventuales responsabilidades penales.

"Desde hoy y hasta el lunes tendremos mucha prueba testimonial, más de 20 testigos en la fiscalía. En este caso son empleados que trabajan en el lugar. Una de las ideas es saber si hay antecedentes", explicó el funcionario judicial en declaraciones a LU2.

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El fiscal fue categórico al referirse a la calificación de la causa. "Evidentemente estamos frente a un delito, no cabe duda alguna: se investiga un homicidio culposo", sostuvo.

Según indicó, una vez finalizada la etapa de recopilación de pruebas se avanzará en la definición de posibles imputaciones. Mientras tanto, la fiscalía ya incorporó a la causa los expedientes administrativos de las áreas municipales de Obras Particulares y Habilitaciones vinculados al establecimiento, que permanece clausurado tras el trágico episodio.

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La investigación también incluye una serie de pericias técnicas. En ese marco, se solicitó la intervención de especialistas de la Asesoría Pericial y del Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur para analizar las condiciones estructurales del inmueble.

Uno de los aspectos bajo estudio es la ausencia de una pared lateral en el entrepiso desde donde cayó Cafasso. "Se solicitó que se designe un ingeniero civil para que determine si debía existir una pared en ese lugar. En principio yo diría que sí, pero debemos certificarlo", señaló Aguilar.

El fiscal agregó que los planos del edificio contemplan la existencia de una pared, aunque aclaró que será un especialista quien determine si la construcción cumplía con las condiciones exigidas. "Es una cuestión muy notable, demasiado evidente. Lo que sucede acá es que una persona falleció por una falta de medida de seguridad evidente", remarcó.

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De acuerdo con la investigación, Cafasso se precipitó desde una altura de 3,54 metros luego de trastabillarse en un sector donde se encontraban bicicletas fijas y máquinas elípticas ubicadas a escasos centímetros del vacío. En lugar de una protección lateral, había banners colocados sobre la estructura.

"Si hubiera habido una persona más abajo también podría haber fallecido o sufrido graves lesiones. La peligrosidad es evidente", concluyó el fiscal.

La causa busca determinar si existieron negligencias o incumplimientos en las medidas de seguridad del establecimiento que derivaron en la muerte del vecino bahiense.