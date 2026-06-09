La investigación por la muerte de Roberto Juan Cafasso, el abogado de 69 años y exdirector del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, sumó nuevos elementos que podrían resultar clave para determinar las responsabilidades en el trágico hecho ocurrido el último sábado dentro de un gimnasio de la ciudad.

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Según informó el medio bahiense La Brújula 24, los primeros peritajes planimétricos incorporados al expediente judicial establecieron que Cafasso cayó desde una altura de 3,58 metros mientras realizaba actividad física en un entrepiso del establecimiento perteneciente a la cadena Sport Club.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Cafasso se encontraba utilizando una máquina elíptica ubicada en el primer piso, en el sector destinado a ejercicios cardiovasculares. En un momento, habría trastabillado cuando intentó alcanzar una botella de agua y terminó precipitándose al vacío.

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Fuentes de la investigación indicaron que el aparato estaba ubicado a apenas 20 centímetros de un zócalo de madera de 44 centímetros de altura. Por encima de esa estructura se habían colocado banners publicitarios y, detrás de ellos, no existía ningún sistema de contención física.

"El elíptico estaba casi pegado al filo del vacío, a centímetros de donde tendría que haber una pared, pero solo había gigantografías", señaló un investigador consultado por el citado medio.

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Tras perder el equilibrio, el abogado cayó sobre un techo construido con placas de yeso, que cedió por el impacto. Finalmente, su cuerpo terminó en el piso del nivel inferior, donde falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Mientras la causa avanza bajo la órbita del fiscal Cristian Aguilar, Sport Club decidió contratar a un prestigioso estudio jurídico de Mar del Plata para intervenir en el expediente y seguir de cerca el desarrollo de la investigación.

En paralelo, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, ordenó la apertura de una investigación administrativa interna para determinar si el gimnasio contaba con la correspondiente habilitación municipal al momento del accidente.

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El expediente impulsado por el municipio busca reconstruir en detalle el recorrido administrativo del establecimiento desde su inauguración hasta la actualidad, con el objetivo de conocer el estado de los permisos, inspecciones y eventuales observaciones realizadas por las autoridades.

Los resultados de los peritajes y de la investigación administrativa podrían resultar determinantes para establecer si existieron fallas de seguridad o incumplimientos normativos en las instalaciones donde ocurrió la tragedia que conmocionó a Bahía Blanca.