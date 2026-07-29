La investigación por la muerte del abogado Roberto Cafasso, quien cayó desde un entrepiso en un gimnasio de Bahía Blanca, sumó una nueva medida de prueba con el secuestro de los teléfonos celulares de los propietarios y encargados de Sport Club, además de notebooks y pen drives.

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La decisión fue adoptada por el fiscal Cristian Aguilar, titular de la investigación, a pedido de la querella de acuerdo a la información publicada por La Brújula24. El objetivo es analizar llamadas, mensajes y conversaciones mantenidas entre septiembre de 2025 y el momento del hecho para determinar si existieron advertencias o intercambios relacionados con las condiciones de seguridad del entrepiso donde ocurrió el accidente fatal.

Cafasso falleció tras caer desde una altura aproximada de 3,5 metros en el sector elevado del centro de entrenamiento. La causa busca establecer si hubo responsabilidades vinculadas con el estado edilicio del lugar y el cumplimiento de las normas de seguridad.

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Buscan determinar si existían alertas previas

Uno de los principales objetivos de la medida es reconstruir las comunicaciones mantenidas entre dueños, responsables y trabajadores del gimnasio antes de la caída.

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Los investigadores intentarán establecer si existían advertencias previas sobre los riesgos del entrepiso, o si alguno de los involucrados había informado problemas relacionados con las barandas, la estructura o las condiciones de seguridad del sector.

Además, la Fiscalía procurará determinar si esas posibles alertas llegaron a conocimiento de quienes administraban el establecimiento y qué medidas, en caso de existir, fueron adoptadas para prevenir un accidente.

El estado del entrepiso, en el centro de la causa

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Las pericias también se concentran en establecer si el entrepiso cumplía con las condiciones de seguridad exigidas y si estaba habilitado para ser utilizado por los asistentes al gimnasio.

En ese contexto, la investigación incorporó testimonios que indicarían que antes del accidente ya habían caído objetos desde ese mismo sector, una situación que podría haber anticipado la existencia de un riesgo.

Los investigadores intentan determinar si esos episodios fueron comunicados a los responsables del gimnasio y si se tomaron medidas para corregir las posibles deficiencias.

La causa continúa por homicidio culposo

El expediente tramita bajo la figura de homicidio culposo en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, donde se procura establecer si la muerte de Cafasso fue consecuencia de una imprudencia, negligencia o del incumplimiento de las normas de seguridad.

Para la Fiscalía, el análisis de los dispositivos electrónicos será una prueba clave para reconstruir qué información manejaban los responsables de Sport Club antes del hecho y si existieron comunicaciones que advirtieran sobre el estado del entrepiso.