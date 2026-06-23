La investigación por la muerte de Juan Roberto Cafasso, el hombre de 69 años que falleció tras caer desde un entrepiso en el gimnasio Sport Club de Bahía Blanca, continúa avanzando con nuevas medidas impulsadas por la fiscalía.

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En las últimas horas concluyó la ronda de declaraciones testimoniales de más de 20 empleados. Los testimonios, que comenzaron a tomarse el viernes pasado y fueron presenciados por representantes legales de la familia de la víctima, no aportaron elementos determinantes para el núcleo de la causa.

Según indicaron fuentes judiciales, la investigación encabezada por el fiscal Cristian Aguilar busca establecer quiénes podrían resultar responsables de un eventual delito de homicidio culposo por el fallecimiento ocurrido el pasado 6 de junio.

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De acuerdo con los investigadores, las declaraciones de los trabajadores no arrojaron precisiones sobre uno de los aspectos centrales del expediente, la existencia de una supuesta pared que figuraría en la documentación de obra pero que nunca habría sido construida.

"Tampoco nadie dijo nada sobre la falsa pared, porque los empleados no tenían la obligación de exponer sobre ese tema. Para eso hablan los planos", señalaron fuentes vinculadas a la causa.

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Entre la documentación secuestrada por la fiscalía figura un croquis elaborado por el responsable de la obra. En ese plano aparece dibujada una estructura que, según las primeras verificaciones, no existía físicamente en el lugar. En su reemplazo había banners que actuaban como cerramiento visual y que no impidieron la caída de Cafasso desde una altura superior a los tres metros.

Frente a esta situación, el próximo paso será la designación de un perito ingeniero universitario que deberá analizar la documentación y determinar si efectivamente el plano reflejaba una pared proyectada que nunca llegó a concretarse.

Días atrás, el propio fiscal Aguilar había señalado públicamente que en el gimnasio existía "un faltante evidente de medidas de seguridad", una definición que podría cobrar especial relevancia en la evaluación de eventuales responsabilidades.

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Mientras tanto, la sede local de Sport Club permanece clausurada. El establecimiento había comenzado a funcionar en octubre del año pasado y contaba con más de 4.000 socios. Sus propietarios proyectaban ampliar las instalaciones, incluso con la construcción de una pileta de natación.

Otro dato que forma parte de la investigación es que, al momento del accidente fatal, el gimnasio tenía vencida la habilitación provisoria otorgada por el municipio, una situación que también es analizada dentro del expediente judicial.