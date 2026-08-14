La familia de Juan Roberto Cafasso, el hombre de 68 años que murió el pasado 6 de junio tras caer desde un entrepiso del gimnasio Sport Club de Bahía Blanca, aclaró que no pretende perjudicar a los trabajadores ni impedir que el establecimiento vuelva a funcionar.

Ads

Puede interesarte

El abogado que representa a la familia, Martiniano Greco, explicó que el pedido de la querella para mantener preservada la escena del hecho responde exclusivamente a la necesidad de conservar las pruebas que podrían resultar fundamentales para determinar qué ocurrió y quiénes fueron eventualmente responsables.

La situación se conoció luego de que trabajadores del gimnasio se manifestaran públicamente y presentaran un escrito ante el Juzgado de Faltas municipal para solicitar la reapertura del establecimiento ubicado en avenida Cabrera al 4.100.

Ads

La clausura se encuentra actualmente a resolución de la Cámara Penal, según consignó La Nueva.

“La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores”

Frente al reclamo de los empleados, Greco buscó aclarar que la posición de la familia no está dirigida contra quienes trabajan en el gimnasio.

Ads

“La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores, ni de los empleadores, ni del lugar. Quiere que se investigue, que se conserven los medios probatorios y que se pueda dilucidar, eventualmente, quiénes son los responsables”, explicó.

El abogado reconoció que detrás de la situación existe una preocupación concreta por las fuentes laborales, pero remarcó que el caso tiene como punto de partida la muerte de Cafasso.

“Uno entiende que hay trabajadores detrás, pero también que existió un homicidio y que la familia Cafasso no va a recuperar a su padre, a su esposo, a su abuelo”, sostuvo.

Ads

Puede interesarte

Pericias pendientes

El planteo de la querella está relacionado principalmente con las medidas de prueba que todavía deben realizarse.

Según explicó Greco, aún están pendientes los resultados de una pericia de ingenieros destinada a determinar las condiciones y medidas de seguridad del lugar.

Los profesionales podrían necesitar regresar al gimnasio para tomar nuevas medidas o realizar estudios complementarios, por lo que la familia considera necesario que el espacio permanezca preservado.

A esto se suma otra posibilidad dentro del proceso judicial: que la acusación solicite una inspección ocular durante el juicio.

“No buscamos una sanción punitiva, sino que se conserve el lugar”, remarcó el abogado.

Una investigación que continúa

Cafasso murió el sábado 6 de junio luego de caer desde un entrepiso que, de acuerdo con la investigación, no contaría con la protección necesaria.

Mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho, la querella sostiene que la preservación del lugar resulta clave para evitar que eventuales modificaciones puedan afectar futuras medidas de prueba.

El pedido de la familia se produce en paralelo al reclamo de los trabajadores, que buscan recuperar sus puestos laborales y que el gimnasio pueda volver a funcionar.

De esta manera, el conflicto por la clausura del establecimiento suma una nueva instancia, mientras la Justicia deberá definir cómo compatibilizar la continuidad de la investigación con la situación laboral de las personas que dependen del funcionamiento del gimnasio.