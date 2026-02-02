Agentes del servicio penitenciario detectaron, al realizar una requisa de rutina a los visitantes que ingresaban al complejo penitenciario de Batán, que una visitante ocultaba entre su ropa interior dos envoltorios de nylon, uno de color oscuro y otro claro. En este contexto, se dio inmediata intervención a las autoridades policiales, quienes procedieron al secuestro del material y a la aprehensión de la mujer.

Luego se constató que los envoltorios contenían una sustancia en polvo de color blanco, con un peso total de 17,6 gramos. El material fue sometido al correspondiente test de orientación, el cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en estupefacientes bajo la carátula de suministro de estupefacientes agravado en grado de tentativa.

