"Estábamos sentadas en la vereda (con mi hija) y justo llegó un vecino porque se le había desmayado la suegra. Dejó la combi en marcha, vino esta gente (por los inspectores) y pararon adelante. El vecino me hizo señas para que fuera y ella (la oficial) me empezó a decir malas palabras, me dijo ‘negra muerta de hambre’, por eso me enojé”, explicó Muñoz sobre lo sucedido en declaraciones a la radio bahiense La Brújula 24.

“Lo único que hice fue darle una cachetada. Soy paciente psiquiátrica, me atendieron muy bien en la Policía (cuando fue detenida), pero la Justicia la llevan de ganar ellos”, añadió la mujer.

La hija de Muñoz, presente en el lugar de los hechos, respaldó a su madre: "Nosotras estábamos en la vereda, y la inspectora empezó a insultarnos, a decir malas palabras. Mi mamá se enojó y la llevaron detenida a la Comisaria Cuarta”.

Y añadió: “Le dijo a mi mamá ‘qué mirás negra puta’, y ahora dice que fue sin motivo y no es así, de mi parte creo que nadie te va a golpear si nadie te hace nada. Fue una simple cachetada”.