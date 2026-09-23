Según se informó oficialmente desde el Municipio, la propuesta busca reunir a profesionales y mujeres de negocios de distintos sectores para intercambiar ideas, potenciar capacidades y fortalecer redes.

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En este marco se invitó este martes a participar de un encuentro con personalidades especiales de la región y una agenda abierta para abordar distintos temas de interés.

Mujeres que hacen Lobería se está creando y continuará afianzándose paso a paso con el correr de las semanas.

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