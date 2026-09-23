"Mujeres que hacen Lobería": El proyecto del Municipio para respaldar a profesionales y emprendedoras
La Dirección de Desarrollo local convocó a mujeres profesionales, empresarias o que estén dando sus primeros pasos para serlo. Desde Mujeres que hacen Lobería se está creando un espacio para quienes quieran compartir experiencias, generar vínculos y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.
Según se informó oficialmente desde el Municipio, la propuesta busca reunir a profesionales y mujeres de negocios de distintos sectores para intercambiar ideas, potenciar capacidades y fortalecer redes.
En este marco se invitó este martes a participar de un encuentro con personalidades especiales de la región y una agenda abierta para abordar distintos temas de interés.
Mujeres que hacen Lobería se está creando y continuará afianzándose paso a paso con el correr de las semanas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión