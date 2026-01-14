Multaron a conductor de una camioneta y a los pocos kilómetros provocó un choque en ruta 11: Lo inhabilitaron
Ocurrió en kilómetro 242, altura municipio de La Costa. La medida busca prevenir conductas de riesgo y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires resolvió la inhabilitación preventiva de un conductor involucrado en un choque ocurrido en la Ruta 11, tras una infracción previa detectada en controles viales.
El siniestro ocurrió el pasado sábado, a la altura del kilómetro 242, en sentido ascendente en jurisdicción del partido de La Costa.
El conductor de la Amarok colisionó contra un automóvil Ford Fiesta que se encontraba detenido sobre la banquina con las balizas encendidas.
Como consecuencia del impacto, el vehículo estacionado volcó hacia un zanjón, mientras que la camioneta terminó a unos 100 metros del lugar, con importantes daños materiales y la pérdida de una de sus ruedas.
“Inhabilitamos preventivamente al conductor de una Amarok tras un siniestro en la RP N° 11. Había sido advertido y multado minutos antes, pero decidió seguir arriesgando la vida de los demás”, señalaron desde la cartera de Transporte.
Y agregaron: “Quien no respeta las normas, no puede seguir conduciendo. Vamos a ser inflexibles porque detrás de cada maniobra irresponsable hay vidas que debemos proteger”.
