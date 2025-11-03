A partir de este mes, las infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires serán mucho más caras. El Gobierno bonaerense actualizó el valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro con el que se calculan las multas, y determinó un aumento del 6,5% para los meses de noviembre y diciembre, en comparación con el bimestre anterior.

De esta manera, las sanciones por exceso de velocidad podrán alcanzar los $1.711.000, mientras que en casos más graves, como negarse a realizar un test de alcoholemia, las multas podrían llegar hasta $2.053.200.

El incremento sigue la evolución del precio del litro de nafta Premium que se vende en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata, y que sirve como referencia oficial. En los últimos doce meses, las multas aumentaron un 28%, según un análisis de la agencia DIB.

Nuevos valores de las multas de tránsito bonaerenses

Exceso de velocidad: entre $256.650 y $1.711.000 (150 a 1.000 UF)

Pasar un semáforo en rojo: entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF)

Circular a contramano o girar en zonas prohibidas: entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF)

Conducir alcoholizado: entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF)

Negarse al test de alcoholemia: entre $855.500 y $2.053.200 (500 a 1.200 UF)

Circular sin VTV vigente: entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF)

Manejar sin seguro o sin habilitación: entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF)

No usar casco o cinturón de seguridad: entre $85.550 y $171.100 (50 a 100 UF)

Mal estacionamiento o circular sin documentación: entre $85.550 y $171.100 (50 a 100 UF)

Circular con exceso de ocupantes: entre $85.550 y $171.100 (50 a 100 UF)