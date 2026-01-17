Bastian Jeréz, el nene de ocho años que resultó gravemente herido tras el choque ocurrido el lunes en el sector conocido como La Frontera de Pinamar, permanece internado en estado crítico pero estable en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde fue sometido a su cuarta intervención quirúrgica.

Según confirmaron fuentes oficiales, la última operación permitió cerrar el abdomen del menor, luego de una evaluación integral realizada a partir de estudios de alta complejidad efectuados desde su ingreso al centro de salud. De acuerdo con el parte médico difundido tras la cirugía, “se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen”. No obstante, el pronóstico continúa siendo reservado y el niño permanece internado en la unidad de cuidados intensivos, a la espera de una evolución favorable.

El comunicado oficial también informó que la familia de Bastian recibe contención psicológica permanente. “Los equipos de salud mental del Ministerio acompañan a la familia desde un primer momento, inicialmente en Pinamar a través de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, y luego mediante profesionales del hospital provincial y de la Región Sanitaria VIII”, detallaron.

El menor fue intervenido quirúrgicamente por primera vez la noche del lunes, cuando los médicos le colocaron un “packing hepático” para controlar una hemorragia cercana al hígado. Al día siguiente, ante la persistencia de un cuadro de inestabilidad, se decidió una segunda operación para reemplazar dicho procedimiento. El jueves, tras mostrar algunos avances, Bastian fue trasladado en helicóptero sanitario a Mar del Plata, donde se le practicó una tercera cirugía para colocar una válvula destinada a controlar la presión intracraneal.

Durante los estudios realizados tras su ingreso al hospital marplatense, los profesionales detectaron múltiples fracturas de cráneo. “A su ingreso se lo estabilizó y compensó para realizarle tomografías de cráneo, cervical, tórax y abdomen, en las que se hallaron múltiples fracturas”, indicaron fuentes médicas. Posteriormente, el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal sin complicaciones.

La investigación judicial

En paralelo a la evolución médica, la Justicia avanza con la investigación para determinar las responsabilidades del siniestro. El padre del niño fue imputado por lesiones culposas, al considerar que era su responsabilidad que el menor no llevara colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto.

Asimismo, fueron notificados por el mismo delito los conductores de la camioneta Volkswagen Amarok y del UTV involucrados en el choque. Ambos vehículos permanecen secuestrados y serán sometidos a peritajes para reconstruir la mecánica del accidente.

La defensa del padre de Bastian quedó a cargo del abogado Matías Morla, quien viajará en las próximas horas a Mar del Plata para presentarse en el expediente y acompañar a Maximiliano Jeréz. En tanto, la querella que impulsará el resto de la familia será patrocinada por el abogado Guillermo Schmidt.

Por su parte, Manuel Molinari, empresario de Junín y conductor de la camioneta Amarok, se pronunció públicamente a través de sus redes sociales, donde agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto y prudencia mientras avanza la investigación judicial y continúa la delicada evolución del niño.