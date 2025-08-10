Este sábado 9 de agosto, monseñor Alejandro Benna asumió como obispo de Morón en una misa multitudinaria celebrada en la catedral Inmaculada Concepción del Buen Viaje. En sus primeras palabras, dejó claro su compromiso: “No vengo a tomar posesión, vengo a servir y a lavar los pies”, enfatizando que la diócesis no es suya, sino de Jesús.

La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, quien entregó el báculo a Benna. Participaron numerosos prelados, el obispo emérito monseñor Jorge Vázquez, autoridades municipales y cientos de fieles que acompañaron el inicio de esta nueva etapa pastoral.

García Cuerva recordó su experiencia junto a Benna en la Patagonia y lo animó a “nunca dejar de ser peregrino con el corazón”, recordándole que un pastor feliz hace feliz a su pueblo. Por su parte, Benna destacó el camino del sínodo realizado en la diócesis y expresó su deseo de acompañar y poner en práctica sus conclusiones.

En su mensaje, el nuevo obispo llamó a vivir la comunión, misión y participación como tarea de todos los bautizados, y a llevar la Buena Noticia con esperanza en estos tiempos difíciles. Finalizó invitando a trabajar junto a las autoridades y la comunidad para fortalecer la fe y el bien común.

Al concluir la misa, Benna fue saludado en representación del pueblo por una laica, una religiosa y un sacerdote, en un gesto simbólico que refleja su compromiso de acompañar y servir a toda la diócesis de Morón.

