El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se desarrolló en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C.

Argentina cabeza del Grupo J, con:

Argelia

Austria

Jordania

Sus partidos de la fase inicial van a ser en Kansas City, Dallas o San Francisco, todas ciudades de Estados Unidos.

Argentina podría enfrentarse a España, Uruguay o Arabia Saudita en dieciseisavos de final.

El resto de los grupos:

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa/Irlanda/Dinamarca/Macedonia del Norte - Play off D

Grupo B

Canadá

Gales/Bosnia/Italia/Irlanda del Norte - Play off A

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo - play off C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania - Play off B

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Bolivia/Suriname/Iraq - play off FIFA B

Noruega

Grupo K

Portugal

Congo/Nueva Caledonia/Jamaica - play off FIFA A

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

