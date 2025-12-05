Mundial 2026: Argentina ya conoce a sus rivales en búsqueda de la defensa del título
El equipo que dirige Lionel Scaloni está en el Grupo J. Enfrenta a Argelia, Austria y Jordania. Sus partidos van a ser en Kansas City, Dallas o San Francisco.
El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se desarrolló en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C.
Argentina cabeza del Grupo J, con:
- Argelia
- Austria
- Jordania
Sus partidos de la fase inicial van a ser en Kansas City, Dallas o San Francisco, todas ciudades de Estados Unidos.
Argentina podría enfrentarse a España, Uruguay o Arabia Saudita en dieciseisavos de final.
El resto de los grupos:
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- República Checa/Irlanda/Dinamarca/Macedonia del Norte - Play off D
Grupo B
- Canadá
- Gales/Bosnia/Italia/Irlanda del Norte - Play off A
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo - play off C
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Ucrania/Suecia/Polonia/Albania - Play off B
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Bolivia/Suriname/Iraq - play off FIFA B
- Noruega
Grupo K
- Portugal
- Congo/Nueva Caledonia/Jamaica - play off FIFA A
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Principales características:
- La próxima Copa del Mundo tiene 12 grupos de 4 equipos cada uno.
- Los seleccionados anfitriones fueron asignados a grupos distintos con el fin de asegurar que cada uno dispute partidos en su propio país durante la fase de grupos.
- Los equipos mejor posicionados en el ranking fueron designados como cabezas de serie.
- Una normativa que regresará 32 años después es que los ocho mejores terceros clasificarán a la siguiente instancia. En ella enfrentarán a los punteros de los grupos E, G, I, L y K, asimismo, los restantes enfrentarán a los líderes de los grupos A, B y D, en los que los cabezas de serie ya fueron confirmados (México, Canadá y Estados Unidos, respectivamente).
- Por primera vez se aplicará una norma que impide a España y Argentina enfrentarse antes de la final en caso de liderar sus grupos, esto se da ya que ambas selecciones ocupan los puestos uno y dos del ranking.
- Esta misma situación se repite con Inglaterra y Francia (puestos tres y cuatro) y con Estados Unidos por partida doble, que no debería chocar con México y Canadá hasta el partido definitorio, siempre y cuando, los combinados nombrados ocupen la cima de su zona.
