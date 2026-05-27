Mundial 2026: ¿Cuándo se conocerá la lista de Scaloni?
El 30 de mayo es la fecha límite que estableció FIFA para la presentación de la nómina de 26 jugadores de cada seleccionado para la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá. El DT argentino aún tiene varios días para determinar sus jugadores.
Si bien no hay información oficial, se especula con que el anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la lista de convocados del seleccionado sea antes de la fecha límite, este sábado. Ya que esta semana se disputan copas Libertadores y Sudamericana, es probable que se publique la nómina el viernes, una vez que la mayoría de los futbolistas concluyan sus compromisos con sus respectivos clubes.
Vale destacar que las alarmas por lesiones y molestias llevaron a Lionel Scaloni a esperar prácticamente hasta último momento para comunicar los 26 nombres de la lista definitiva de Argentina, que buscará defender el título logrado en Qatar.
La albiceleste afrontará dos compromisos amistosos en la previa del Mundial. El primer encuentro será frente a Honduras, el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field, de la ciudad de Texas. Y el segundo partido será frente a Islandia, el martes 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.
La prelista de la selección argentina:
Arquero
Emiliano Martínez - Aston Villa
Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella
Juan Musso - Atlético De Madrid
Walter Benítez - Crystal Palace
Facundo Cambeses - Racing Club
Santiago Beltrán - River Plate
Defensores
Agustín Giay - Palmeiras
Gonzalo Montiel - River Plate
Nahuel Molina - Atlético De Madrid
Nicolás Capaldo - Hamburgo
Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
Lucas Martínez Quarta - River Plate
Marcos Senesi - Bournemounth
Lisandro Martínez - Manchester United
Nicolás Otamendi - Benfica
Germán Pezzella - River Plate
Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella
Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
Zaid Romero - Getafe
Facundo Medina - Olympique De Marsella
Marcos Acuña - River Plate
Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon
Volantes
Gabriel Rojas - Racing Club
Máximo Perrone - Calcio Como 1907
Leandro Paredes - Boca Juniors
Guido Rodríguez - Valencia
Aníbal Moreno - River Plate
Milton Delgado - Boca Juniors
Alan Varela - Porto
Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
Rodrigo De Paul - Inter De Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernández - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Giovani Lo Celso - Real Betis
Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
Emiliano Buendia - Aston Villa
Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo
Delanteros
Lionel Messi - Inter De Miami
Nicolás Paz - Calcio Como 1907
Franco Mastantuono - Real Madrid
Thiago Almada - Atlético de Madrid
Tomás Aranda - Boca Juniors
Nicolás González - Atlético de Madrid
Alejandro Garnacho - Chelsea
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Matías Soulé - Roma
Claudio Echeverri - Girona
Gianluca Prestianni - Benfica
Santiago Castro - Bologna
Lautaro Martínez - Inter De Milán
José Manuel López - Palmeiras
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Mateo Pellegrino - Parma.
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