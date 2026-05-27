Si bien no hay información oficial, se especula con que el anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la lista de convocados del seleccionado sea antes de la fecha límite, este sábado. Ya que esta semana se disputan copas Libertadores y Sudamericana, es probable que se publique la nómina el viernes, una vez que la mayoría de los futbolistas concluyan sus compromisos con sus respectivos clubes.

Ads

Vale destacar que las alarmas por lesiones y molestias llevaron a Lionel Scaloni a esperar prácticamente hasta último momento para comunicar los 26 nombres de la lista definitiva de Argentina, que buscará defender el título logrado en Qatar.

La albiceleste afrontará dos compromisos amistosos en la previa del Mundial. El primer encuentro será frente a Honduras, el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field, de la ciudad de Texas. Y el segundo partido será frente a Islandia, el martes 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

Ads

La prelista de la selección argentina:

Arquero

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella

Juan Musso - Atlético De Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltrán - River Plate

Ads

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético De Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemounth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella

Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique De Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon

Volantes

Gabriel Rojas - Racing Club

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter De Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter De Miami

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca Juniors

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - Roma

Claudio Echeverri - Girona

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bologna

Lautaro Martínez - Inter De Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino - Parma.