Argentina tendrá tres árbitros principales en el Mundial 2026, que se disputará en las sedes de Estados Unidos, Canadá y México.

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Uno de ellos es Facundo Tello, nacido en Bahía Blanca, quien ya había dirigido en Qatar 2022. Los otros dos representantes nacionales serán el porteño Yael Falcón Pérez y el neuquino de Andacollo, Darío Herrera.

“El próximo Mundial será histórico, no sólo por su tripartita referencia en cuanto a sedes, sino también porque habrá tres árbitros argentinos con protagonismo”, destacó AFA en un comunicado.

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En Qatar 2022, Tello arbitró en tres partidos: Suiza-Camerún y Portugal-Corea del Sur, en la fase de grupos, y Marruecos-Portugal, en cuartos de final.

“La notificación recibida por AFA implica un récord histórico para el arbitraje nacional y también lo es a nivel global, ya que en conjunto con Brasil se transforma en la federación con más jueces citados en una edición del Mundial”, indicó la entidad que dirige Claudio Tapia.

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Días atrás, Tello había sido designado para dirigir el repechaje entre Congo y Jamaica -que ganaron los africanos- pero una lesión obligó a ser reemplazado por Herrera, que también es uno de los elegidos para el Mundial.

LA DESAZÓN DE FACUNDO TELLO



Así se retiró de la cancha el árbitro argentino tras sentir una molestia física en el duelo entre Congo y Jamaica, en México, por el Torneo Clasificatorio FIFA.



Lo reemplazó Darío Herrera. pic.twitter.com/2MRB4bKLFp — DSPORTS (@DSports) March 31, 2026

También se conocieron los nombres de los cinco asistentes: Juan Pablo Belatti (bonaerense de Saladillo), Maximiliano del Yesso (de Lomas del Mirador, partido de La Matanza), el riojano Gabriel Chade, el santafesino Facundo Rodríguez y el mendocino Cristian Navarro. En tanto el porteño Hernán Mastrángelo estará en el VAR.