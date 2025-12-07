La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) informó, tras la realización del sorteo de los grupos este viernes, los días, sedes y horarios de cada partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El partido inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio de 2026 a las 16 horas, donde el anfitrión México enfrentará a Sudáfrica en el estadio Azteca.

Partidos de Argentina en el Grupo J

Por su parte, la Selección argentina irá a defender el título de campeón en esta edición e iniciará su camino el martes 16 de junio a las 22 horas en Kansas, enfrentando a Argelia. En el segundo encuentro, jugará ante Austria el lunes 22 a las 14 horas en Dallas, misma ciudad donde cerrará ante Jordania el sábado 27 a las 23 horas.

Fixture completo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Jueves, 11 de junio

16:00 México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Azteca, Ciudad de México.

23:00 Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A – Estadio Guadalajara, México.

Viernes, 12 de junio

16:00 Canadá vs. Europa A – Grupo B – Toronto Stadium, Canadá

22:00 Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Angeles Stadium, Estados Unidos.

Sábado, 13 de junio 2026

19:00 Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium, Estados Unidos.

01:00 Australia vs. Europa C – Grupo D – BC Place Vancouver, Canadá.

22:00 Haití vs. Escocia – Grupo C – Nueva York Stadium, Estados Unidos.

16:00 Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium, Estados Unidos.

Domingo, 14 de junio 2026

14:00 Alemania vs. Curazao – Grupo E – Philadelphia Stadium, Estados Unidos.

20:00 Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Houston Stadium, Estados Unidos.

17:00 Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas Stadium, Estados Unidos.

23:00 Europa B vs. Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey, México.

Lunes, 15 de junio 2026

13:00 España vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami Stadium, Estados Unidos.

19:00 Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Atlanta Stadium, Estados Unidos.

16:00 Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Los Angeles Stadium, Estados Unidos.

22:00 Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Seattle Stadium, Estados Unidos.

Martes, 16 de junio 2026

16:00 Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York Stadium, Estados Unidos.

19:00 Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I – Boston Stadium, Estados Unidos.

22:00 Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City Stadium, Estados Unidos.

01:00 Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium, Estados Unidos.

Miércoles, 17 de junio 2026

17:00 Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium, Canadá.

20:00 Ghana vs. Panamá – Grupo L – Dallas Stadium, Estados Unidos.

14:00 Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K – Houston Stadium, Estados Unidos.

23:00 Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Estadio Azteca, México.

Jueves, 18 de junio 2026

13:00 Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta Stadium, Estados Unidos

16:00 Suiza vs. Europa A – Grupo B – Los Angeles Stadium, Estados Unidos.

19:00 Canadá vs. Qatar – Grupo B – BC Place Vancouver, Canadá

22:00 México vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Guadalajara, México.

Viernes, 19 de junio 2026

22:00 Brasil vs. Haití – Grupo C – Philadelphia Stadium, Estados Unidos.

19:00 Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium, Estados Unidos.

01:00 Europa C vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium, Estados Unidos.

16:00 Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle Stadium, Estados Unidos.

Sábado, 20 de junio 2026

17:00 Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto Stadium, Canadá.

21:00 Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City Stadium, Estados Unidos.

14:00 Países Bajos vs. Europa B – Grupo F – Houston Stadium, Estados Unidos.

01:00 Túnez vs. Japón – Grupo F – Estadio Monterrey, México.

Domingo, 21 de junio 2026

13:00 España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Miami Stadium, Estados Unidos.

19:00 Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta Stadium, Estados Unidos

16:00 Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Angeles Stadium, Estados Unidos.

22:00 Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – BC Place Vancouver, Canadá.

Lunes, 22 de junio 2026

18:00 Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I – Nueva York Nueva Jersey Stadium, Estados Unidos

21:00 Noruega vs. Senegal – Grupo I – Philadelphia Stadium, Estados Unidos.

14:00 Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium, Estados Unidos.

00:00 Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium, Estados Unidos.

Martes, 23 de junio 2026

17:00 Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium, Estados Unidos.

20:00 Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium, Canadá

14:00 Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston Stadium, Estados Unidos

23:00 Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K – Estadio Guadalajara, México.

Miércoles, 24 de junio 2026

19:00 Escocia vs. Brasil – Grupo C – Miami Stadium, Estados Unidos.

19:00 Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta Stadium, Estados Unidos.

16:00 Suiza vs. Canadá – Grupo B – BC Place Vancouver, Canadá.

16:00 Europa A vs. Qatar – Grupo B – Seattle Stadium, Estados Unidos.

22:00 Europa D vs. México – Grupo A – Estadio Azteca, México.

22:00 Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Monterrey, México.

Jueves, 25 de junio 2026

17:00 Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Philadelphia Stadium, Estados Unidos.

17:00 Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – New York New Jersey Stadium, Estados Unidos.

20:00 Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Dallas Stadium, Estados Unidos.

20:00 Japón vs. Europa B – Grupo F – Kansas City Stadium, Estados Unidos.

23:00 Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Angeles Stadium, Estados Unidos.

23:00 Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium, Estados Unidos.

Viernes, 26 de junio 2026

16:00 Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston Stadium, Estados Unidos.

16:00 Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I – Toronto Stadium, Canadá,

00:00 Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Seattle Stadium, Estados Unidos.

00:00 Egipto vs. Irán – Grupo G – BC Place Vancouver, Canadá.

21:00 Uruguay vs. España – Grupo H – Houston Stadium, Estados Unidos.

21:00 Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Estadio Guadalajara, México.

Sábado, 27 de junio 2026

18:00 Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Nueva York Stadium, Estados Unidos.

18:00 Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium, Estados Unidos.

23:00 Jordania vs. Argentina – Grupo J – Kansas City Stadium, Estados Unidos.

23:00 Argelia vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium, Estados Unidos.

20:30 Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami Stadium, Estados Unidos.

20:30 Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta Stadium, Estados Unidos.

Dieciseisavos de final

Domingo, 28 de junio 2026

16:00 2º Grupo A vs 2º Grupo B – Los Angeles Stadium, Estados Unidos. (Partido 73)

Lunes, 29 de junio 2026

16:00 1º Grupo E vs 3º Grupo A/B/C/D/F – Boston Stadium, Estados Unidos. (Partido 74)

19:00 – 1º Grupo F vs 2º Grupo C – Estadio Monterrey, México (Partido 75)

13:00 – 1º Grupo C vs 2º Grupo F – Houston Stadium, Estados Unidos. (Partido 76)

Martes, 30 de junio 2026

16:00 – 1º Grupo I vs 3º Grupo C/D/F/G/H – Nueva York Stadium, Estados Unidos. (Partido 77)

13:00 – 2º Grupo E vs 2º Grupo I – Dallas Stadium, Estados Unidos. (Partido 78)

Miércoles, 1 de julio 2026

13:00 – 1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I – Estadio Azteca, México. (Partido 79)

22:00 – 1º Grupo L vs 3º Grupo E/H/I/J/K – Atlanta Stadium, Estados Unidos. (Partido 80)

16:00 – 1º Grupo D vs 3º Grupo B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium, Estados Unidos. (Partido 81)

19:00 – 1º Grupo H vs 2º Grupo J – Los Angeles Stadium, Estados Unidos. (Partido 82)

Jueves, 2 de julio 2026

19:00 – 1º Grupo G vs 3º Grupo A/E/H/I/J – Seattle Stadium, Estados Unidos. (Partido 83)

16:00 – 2º Grupo K vs 2º Grupo L – Toronto Stadium, Canadá. (Partido 84)

19:00 – 1º Grupo B vs 3º Grupo E/F/G/I/J – BC Place Vancouver, Canadá. (Partido 85)

Viernes, 3 de julio 2026

16:00 – 1º Grupo J vs 2º Grupo H – Miami Stadium, Estados Unidos. (Partido 86)

22:00 – 1º Grupo K vs 3º Grupo D/E/I/J/L – Kansas City Stadium, Estados Unidos. (Partido 87)

19:00 – 2º Grupo D vs 2º Grupo G – Dallas Stadium, Estados Unidos. (Partido 88)

Octavos de Final

Sábado, 4 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 74 vs Ganador partido 77 – Philadelphia Stadium, Estados Unidos. (Partido 89)

19:00 – Ganador partido 73 vs Ganador partido 75 – Houston Stadium, Estados Unidos. (Partido 90)

Domingo, 5 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 76 vs Ganador partido 78 – Nueva York Stadium, Estados Unidos (Partido 91)

19:00 – Ganador partido 79 vs Ganador partido 80 – Estadio Azteca, México. (Partido 92)

Lunes, 6 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 83 vs Ganador partido 84 – Dallas Stadium, Estados Unidos (Partido 93)

19:00 – Ganador partido 81 vs Ganador partido 82 – Seattle Stadium, Estados Unidos (Partido 94)

Martes, 7 de julio 2026

16:00 Ganador partido 86 vs Ganador partido 88 – Atlanta Stadium, Estados Unidos (Partido 95)

19:00 Ganador partido 85 vs Ganador partido 87 – BC Place Vancouver, Canadá (Partido 96)

Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 89 vs Ganador partido 90 – Boston Stadium, Estados Unidos (Partido 97)

Viernes, 10 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 93 vs Ganador partido 94 – Los Angeles Stadium, Estados Unidos (Partido 98)

Sábado, 11 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 91 vs Ganador partido 92 – Miami Stadium, Estados Unidos (Partido 99)

19:00 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 – Kansas City Stadium, Estados Unidos (Partido 100)

Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 97 vs Ganador partido 98 – Dallas Stadium, Estados Unidos (Partido 101)

Miércoles, 15 de julio 2026

16:00 – Ganador partido 99 vs Ganador partido 100 – Atlanta Stadium, Estados Unidos (Partido 102)

Partido por el tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

18:00 Perdedor partido 101 vs Perdedor partido 102 – Miami Stadium, Estados Unidos.

Final

Domingo, 19 de julio 2026

16:00 Ganador partido 101 vs Ganador partido 102 – Nueva York Stadium, Estados Unidos.