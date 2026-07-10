España y Bélgica se enfrentan este viernes desde las 16.00 en el Estadio Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja, uno de los favoritos al título, buscará dar otro paso decisivo ante un seleccionado belga que llega en alza.

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El ganador del cruce se enfrentará en semifinales con Francia, otro gran candidato, que eliminó a Marruecos.

El inglés Michael Oliver será el árbitro del encuentro, que podrá verse por DSports.

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Argentina, por su parte, enfrentará a Suiza el sábado, buscando dejar atrás las actuaciones no aptas para cardíacos que protagonizó ante Egipto y Cabo Verde.

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