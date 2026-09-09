Trabajadores nucleados en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) llevó adelante un bloqueo en la Ruta Provincial 51 para impedir el ingreso al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca como parte de una medida de fuerza encabezada por la Regional Sur de la organización.

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La protesta se enmarca en la disputa que los trabajadores comunales mantienen por mejoras salariales y laborales en toda la Provincia de Buenos Aires.

La acción estuvo liderada por el secretario adjunto de la Federación, Miguel Agüero, y contó con la movilización de delegaciones provenientes de una veintena de distritos del sudoeste y centro-sur bonaerense, entre ellos Coronel Rosales, Villarino, Patagones, Tres Arroyos, Monte Hermoso, Puan y Saavedra.

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El corte de ruta responde al “Plan de Lucha Total, Permanente y Prolongado” aprobado por los cuerpos orgánicos del gremio. La hoja de ruta fue ratificada el viernes pasado durante una reunión encabezada por el secretario general de FeSiMuBo, Hernán Doval, junto a Agüero, donde se terminó de coordinar la suma de la Regional Sur a las medidas operativas.

El abanico de reivindicaciones presentadas por el gremio incluye el pago de “salarios dignos, con recomposición urgente frente al deterioro del poder adquisitivo en los municipios”; pase a planta permanente, con el pedido de “fin de la precarización laboral y los contratos basura”; “jubilaciones justas, con actualización de los haberes para el sector pasivo municipal”; y, en el marco de la Ley 14.656, la convocatoria inmediata al Consejo del Empleo Municipal “respetando el marco normativo vigente y sin trampas”.

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Por otro lado, cabe señalar que la semana pasada, la Regional Conurbano Oeste y Centro dio el puntapié inicial del plan de lucha con un masivo corte en la intersección de las Rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas, con la presencia directa de Doval.

Desde la conducción sindical advierten que esta secuencia de protestas recién comienza y anticipan nuevas medidas de impacto en distintos puntos estratégicos de la Provincia de Buenos Aires.