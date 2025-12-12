Tras 25 días de negociaciones, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) alcanzó un acuerdo salarial con el Ejecutivo local que garantiza recomposición para el último cuatrimestre de 2025 y aumentos que superarán la inflación durante todo 2026. El convenio, presentado como “histórico” por el gremio, se extenderá hasta enero de 2027.

El acuerdo fue firmado por el secretario general del STM, Daniel Zacarías, y su adjunto, Cristian Milansisic, junto al flamante intendente Agustín Neme y el secretario Legal y Técnico, Mauro Martinelli, quien llevó adelante gran parte de las conversaciones.

Los incrementos salariales seguirán la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, se aplicarán subas adicionales del 50% por encima del IPC en el segundo y cuarto trimestre.

Uno de los puntos más destacados del convenio es el reencasillamiento laboral de 1.000 empleados municipales a lo largo de 2026. El proceso se realizará entre febrero y noviembre, a razón de 100 trabajadores por mes. Para quienes hoy se encuentran en las categorías iniciales, este cambio representará un aumento salarial aproximado del 30%.

“Vamos a reencasillar a mil compañeros, y esa promoción significará para los que menos ganan un incremento significativo solo por pasar a la categoría superior”, afirmó Zacarías.

El Ejecutivo se comprometió además a depositar el Sueldo Anual Complementario (SAC) el 19 de diciembre. Zacarías remarcó que la negociación contempló la capacidad real de pago de la gestión municipal: “Es una paritaria que puede ser ejecutada porque se distribuye mes a mes y evita generar un cuello de botella en un momento puntual”.

“Cerramos este acuerdo con la expectativa de llegar a un verano sin el potencial conflicto que significaba no tener una paritaria resuelta. Logramos un esquema previsible de aumento”, concluyó Zacarías.