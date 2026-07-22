El Gobierno municipal de Lobería y la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para el segundo semestre de 2026. La recomposición será del 15,56% para el personal mensualizado y de planta permanente, mientras que también se dispuso el pago de tres bonos de $50.000.

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El entendimiento fue sellado durante una reunión encabezada por el intendente Pablo Barrena y la secretaria de Economía y Hacienda, Magdalena De Noia, junto a representantes del gremio que nuclea a los trabajadores municipales.

El incremento salarial se aplicará en dos tramos acumulativos: un 7% con los haberes de julio y un 8% en noviembre, lo que llevará la mejora efectiva del semestre al 15,56%.

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Además, el acuerdo incorpora tres bonos extraordinarios de $50.000, que serán abonados en agosto, septiembre y octubre a los trabajadores alcanzados por la recomposición.

El cronograma definido quedó conformado de la siguiente manera:

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Julio: aumento del 7% en los haberes.

Agosto: bono de $50.000 .

bono de . Septiembre: bono de $50.000 .

bono de . Octubre: bono de $50.000 .

bono de . Noviembre: aumento del 8% en los haberes.

Desde la Municipalidad destacaron que, con la aplicación de este acuerdo, la recomposición salarial acumulada durante 2026 alcanzará el 32,3%.