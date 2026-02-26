La paritaria municipal en Necochea sumó un capítulo clave luego de que los gremios rechazaran la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo local.

Tanto la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) como el Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea (STM) realizaron asambleas en un clima tenso, atravesado por el malestar acumulado en los últimos meses y la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo.

La propuesta del Ejecutivo contemplaba un aumento escalonado del 10%, pero fue rechazada por ambos sindicatos.

Tras su asamblea, el STM resolvió presentar una contrapropuesta que contempla tres tramos del 6% en febrero, abril y junio. El esquema implicaría un 18% acumulado durante el primer semestre de 2026, con el compromiso de reabrir la discusión salarial en julio.

Por su parte, ATE también desestimó la oferta oficial y, aunque no formalizó públicamente una propuesta alternativa, trascendió que impulsa un 10% en un solo tramo.

Durante las asambleas no solo se discutieron porcentajes. En el caso del STM, surgieron planteos vinculados al clima interno y a la representación sindical. Desde la conducción se advirtió sobre la circulación de versiones en la prensa consideradas inexactas, mientras que sectores de base reclamaron mayor firmeza en la negociación. Además, algunos trabajadores expresaron inquietudes sobre presuntas diferencias en la asignación de horas, bonificaciones y condiciones laborales.

El trasfondo del conflicto es el arrastre salarial de los últimos años. Si bien en 2025 los incrementos lograron ubicarse levemente por encima de la inflación oficial, desde 2019 los salarios municipales quedaron por debajo del índice inflacionario en la mayoría de los períodos, según informes difundidos anteriormente por el propio gremio.

La próxima reunión será determinante para conocer si el Ejecutivo acepta discutir la nueva propuesta del 18% o si la negociación suma nuevos capítulos.