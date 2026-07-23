El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro (STMSI) anunció un paro de actividades para el próximo 14 de agosto, luego de rechazar la propuesta de incremento salarial presentada por el Departamento Ejecutivo durante la última reunión de la Comisión Negociadora.

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La decisión fue adoptada tras el encuentro paritario realizado el 16 de julio, donde el gremio manifestó un rechazo contundente a la oferta salarial del 10% elevada por el municipio.

Desde el sindicato sostuvieron que la propuesta resulta insuficiente y remarcaron que no hubo acuerdo en la negociación de los haberes, lo que derivó en la convocatoria a la medida de fuerza.

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El paro afectará el funcionamiento de las dependencias municipales, en el marco de un conflicto que mantiene enfrentados al gremio y a la administración local por la actualización de los salarios de los trabajadores comunales.

La medida de fuerza busca reclamar una mejora en la oferta salarial y presionar para reabrir las negociaciones, en un contexto en el que las diferencias entre ambas partes continúan sin resolverse.

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De no surgir un nuevo entendimiento en las próximas semanas, los empleados municipales paralizarán sus actividades el 14 de agosto, profundizando el conflicto laboral en el distrito.