Autoridades de inspección del municipio de General Madariaga se presentaron en la ruta interbalnearia n°11 a fin de constatar en un acta el derrame cloacal de la ciudad de Villa Gesell que ingresan al partido de General Madariaga, según denunciaron en un comunicado.

“Tras las imágenes con el drone y el trabajo realizado en campo, se observa que frente a la planta depuradora geselina han realizado un canal de desagote cloacales que traspasa los límites jurisdiccionales entre ambos municipios”, se recalcó.

A su vez, siempre según la denuncia de las autoridades madaraguienses, “hay otro cruce de efluentes cercano a la rotonda de ingreso de Villa Gesell, los cuales desembocan en un canal de 2 kilómetros de longitud que pasa por detrás de la distribuidora Coca Cola y la Central Eléctrica de la Costa, llegando hasta el obrador montado para la obra de la doble vía”.

“Ante esto, Madariaga evalúa realizar acciones judiciales por los efluentes derramados”, adelantaron.

