En el Partido de La Costa, la Municipalidad lanzó el programa “Promover Oficios”, una iniciativa orientada a registrar, visibilizar y fortalecer el trabajo independiente mediante una plataforma digital que permitirá buscar trabajadores según rubro, localidad y especialidad.

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El programa fue presentado oficialmente en el Palacio Municipal de Mar del Tuyú, donde se entregaron las primeras credenciales a quienes completaron la etapa inicial de incorporación. El acto contó con la participación del intendente Juan de Jesús, funcionarios y representantes de sectores productivos.

Según explicaron desde el Municipio, el objetivo es generar herramientas que faciliten la inserción laboral, el acceso a capacitaciones y líneas de financiamiento para personas que desarrollan oficios de manera autogestiva.

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El secretario de Producción, Empleo y Trabajo, Martín Poustis, sostuvo que la iniciativa busca dar respuesta a las limitaciones estructurales del empleo privado registrado en Argentina.

“La Argentina no ha logrado superar los niveles de empleo privado registrado. Incluso en los momentos de mayor actividad económica hubo un techo que no se pudo perforar”, señaló.

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En ese sentido, destacó la importancia de reconocer nuevas formas de trabajo. “Este programa busca valorizar a aquellas personas que tienen un saber hacer y que de manera autogestiva prestan un servicio, ya sea a la comunidad o a las empresas”, afirmó.

La iniciativa también contempla instancias de capacitación y acreditación de saberes para trabajadores que aprendieron oficios mediante la práctica o transmisión familiar y no cuentan con certificaciones oficiales.

Además, desde el Municipio indicaron que el programa permitirá detectar qué oficios faltan en el distrito para orientar futuras propuestas educativas y de formación profesional.

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En paralelo, el Municipio de Tandil presentó oficialmente un nuevo Portal de Empleo desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación a través de la Oficina de Empleo.

La plataforma fue diseñada para modernizar y centralizar los procesos de búsqueda laboral y selección de personal mediante un sistema de autogestión con dos perfiles diferenciados: uno para postulantes y otro para empresas, comercios, industrias y emprendimientos.

Las personas que buscan empleo podrán registrarse online, cargar y actualizar su currículum vitae, postularse a búsquedas activas y descargar un CV digital generado automáticamente por el sistema.

Por su parte, las empresas tendrán la posibilidad de publicar búsquedas laborales, gestionar postulaciones y solicitar acompañamiento de la Oficina de Empleo en la selección de candidatos.

Desde el Municipio tandilense señalaron que la herramienta busca agilizar procesos que anteriormente requerían mayores instancias administrativas o presenciales, fortaleciendo el vínculo entre oferta y demanda laboral local.

El nuevo sistema también incorpora tutoriales en video para facilitar el uso de la plataforma tanto para trabajadores como para empleadores, mientras que la Oficina de Empleo continuará brindando asistencia presencial para quienes necesiten acompañamiento durante el proceso de registro.