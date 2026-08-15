A los 84 años falleció Julio Jorge Homann, reconocido periodista, escritor y referente de la comunidad de Berazategui, especialmente de la localidad de Hudson. Su muerte se produjo tras atravesar un prolongado período de problemas de salud.

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Según informó el medio local Ahora Online, Homann desarrolló una extensa trayectoria en el periodismo zonal y colaboró con distintos medios gráficos y radiales, entre ellos Verdad e Investigación, La Palabra, FM Espacio, FM Del Este y FM Cristal.

También fue creador del proyecto “Hojas Sueltas”, que tuvo su versión en revista y radio, y autor de distintos libros y ensayos. Además, fue uno de los fundadores del Círculo de la Prensa de Berazategui e integró el Círculo de Periodistas del distrito.

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Su actividad también estuvo vinculada a la Defensa Civil y la atención de emergencias. Se desempeñó como comandante de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires y formó parte de distintos cuarteles de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.

Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria fue su compromiso con la historia y la identidad de Berazategui. Durante años investigó y publicó trabajos sobre Hudson y el distrito, contribuyendo a preservar y difundir la memoria local.

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La noticia de su fallecimiento generó pesar entre colegas, vecinos y allegados, que destacaron su vocación periodística, su compromiso comunitario y el legado cultural que dejó en Berazategui.