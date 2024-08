La familia de Ezequiel Tedesco, joven que perdió la vida tras ser atropellado el pasado martes 13 de agosto en San Isidro, exige justicia mediante una marcha que busca mantener al conductor responsable tras las rejas. El hecho ocurrió en la intersección de Zarratea y Medrano, donde un vehículo que circulaba a alta velocidad arrolló y terminó con la vida de Ezequiel, dejando un profundo dolor en su familia y seres queridos.

El conductor del auto, que estuvo seis días detenido, fue liberado, lo que generó indignación en la familia de la víctima, que teme que el responsable siga representando un peligro para otros.

Miriam Valdés, madre de la víctima, expresó su angustia y desesperación en declaraciones a LANOTICIA1.COM: "Ezequiel fue asesinado por un loco que anda en la calle a alta velocidad. Queremos justicia, que este asesino no esté suelto porque no tuvo piedad para con mi hijo. Y es por eso que no queremos piedad ni con él ni con su familia, lo único que queremos es que se haga justicia, que esté preso, que no conduzca más en su vida".

Miriam también subrayó que el conductor cuenta con antecedentes de infracciones de tránsito, incluyendo multas por exceso de velocidad y por pasar semáforos en rojo, lo que refuerza la petición de la familia para que la Justicia de San Isidro actúe rápidamente y condene al responsable.

Por su parte, Natalia, la pareja de Ezequiel, también exigió justicia, resaltando la necesidad de que las autoridades no cubran al conductor y actúen conforme a la ley. "Pedimos justicia, que se haga justicia y que la justicia actúe como tiene que actuar, no cubriéndolo al asesino. Vemos que hay cosas raras en la causa. Solamente eso, pedir justicia", declaró la mujer a LANOTICIA1.COM.

La familia de Ezequiel, junto con amigos y vecinos, convocaron a una marcha para visibilizar su reclamo y mantener la memoria de Ezequiel viva. Con esta movilización, esperan que el sistema judicial tome cartas en el asunto y garantice que el responsable del trágico accidente enfrente las consecuencias de sus actos.