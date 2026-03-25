El reconocido comunicador Carlos Alberto Almirón falleció el último sábado a los 79 años y su muerte generó conmoción en el ambiente periodístico de Bahía Blanca. Con décadas de trabajo en radio, televisión y formación de nuevos periodistas, fue una figura muy valorada por colegas y oyentes.

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Nacido en Jacinto Aráuz, en el sur de La Pampa, se radicó desde chico en Bahía Blanca, donde desarrolló toda su carrera. Aunque estudió Geografía en la Universidad Nacional del Sur, su camino estuvo ligado al periodismo, integrando la primera promoción del Círculo de Periodistas Deportivos.

A lo largo de su trayectoria trabajó en medios como LU2, LU7, LU3, Canal 7 y TV Cable (luego Cablevisión), y también dictó talleres en escuelas de la provincia y espacios vinculados a la UNS.

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Entre sus experiencias más destacadas, fue corresponsal durante la Guerra de Malvinas y participó en importantes coberturas deportivas. En una entrevista con La Brújula 24, había recordado: “Me considero un tipo con suerte: trabajé con Fioravanti y pude hacer el Mundial 78 para Radio Rivadavia con el equipo de José María Muñoz”.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un profesional comprometido, sin estridencias y siempre dispuesto a colaborar. Su muerte deja un fuerte pesar en el periodismo local.

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