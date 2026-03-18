El ex concejal de Almirante Brown, Carlos Carvajal, falleció este lunes y generó conmoción en el ámbito político local. La noticia fue confirmada por su familia y difundida por el medio Noticias de Brown.

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Dirigente de Glew, Carvajal fue militante peronista desde joven, uno de los fundadores del Movimiento Evita y se desempeñó como subsecretario general del Municipio entre 2009 y 2013.

Había sido electo concejal en 2005 por el Frente para la Victoria y volvió a ocupar una banca entre 2013 y 2017.

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La despedida en redes sociales estuvo marcada por mensajes de dolor de familiares, vecinos y dirigentes, que lo recordaron como un “militante comprometido” y un “gran compañero”.

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