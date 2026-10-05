El periodista, corresponsal y documentalista argentino Carlos Debiasi falleció, según informó ABC Saladillo, medio que destacó su extensa trayectoria vinculada al periodismo internacional, la investigación y el análisis político y social.

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Aunque nació en Mar del Plata, Debiasi mantuvo un fuerte vínculo con Saladillo, donde vivió durante su juventud y cursó sus estudios en el Colegio Nacional.

Durante la década del 70 se radicó en Francia, donde se instaló en París y desarrolló una intensa actividad periodística, editorial y académica. En los años 80 se desempeñó como camarógrafo y reportero gráfico en distintos conflictos armados de América Central, entre ellos la Revolución Sandinista y la guerra en Nicaragua.

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Ese trabajo de campo marcó posteriormente su mirada sobre la geopolítica, los derechos humanos y los conflictos internacionales. A lo largo de su trayectoria también colaboró con El Correo de la UNESCO y con publicaciones de análisis político y social vinculadas a la comunidad argentina en Europa.

En los últimos años, Debiasi se había radicado en la isla de Cerdeña, Italia, junto a su pareja, Stelle. Desde allí continuó vinculado al análisis internacional y a distintos proyectos culturales de alcance local y transnacional.

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Su trabajo estuvo atravesado por la geopolítica, la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica de las migraciones y el papel de la información en los conflictos contemporáneos.

Su fallecimiento deja una profunda huella entre sus familiares, allegados y quienes compartieron con él parte de su vida en Saladillo, ciudad donde vivió durante su juventud y con la que mantuvo un estrecho vínculo.