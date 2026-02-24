La ciudad de Bahía Blanca amaneció este lunes con una noticia que golpeó fuerte al ambiente periodístico y deportivo: murió Víctor “Coco” Úngaro, un nombre ligado a otras épocas de la radio y la televisión local. Tenía 85 años y permanecía internado desde hacía varios días, afectado por las lesiones sufridas tras un accidente doméstico.

Ads

“Coco” era el papá de Fabiana Úngaro, actual concejal de Bahía Blanca por el bloque Avanza Bahía y reconocida comunicadora de la ciudad. De acuerdo a lo que informó el medio local La Brújula 24, la noticia generó repercusión no solo en el ámbito político local sino también entre colegas y oyentes que lo recordaban por su estilo cercano y apasionado.

Durante su extensa trayectoria trabajó en Olimpia Publicidad junto a Abel A. Bournout y Omar Gómez Sánchez. También pasó por LU7, LU3, el programa Ojo en la Ruta en LU2, y por los canales 7 y 9 de televisión. Supo construir un perfil propio, con fuerte impronta en el periodismo deportivo, donde se ganó el respeto y el cariño de varias generaciones.

Ads

En el ambiente radial de Bahía Blanca lo recuerdan como una voz de referencia, de esas que marcaron época cuando la radio era compañía permanente en los hogares bonaerenses. La partida de “Coco” deja una huella en el periodismo del sur bonaerense y abre un nuevo capítulo de despedidas para una generación que hizo escuela en los medios locales.

Ads