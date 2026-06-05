El intendente de La Plata, Julio Alak, despidió con un emotivo mensaje a Indio Solari, quien falleció este viernes a los 77 años en Parque Leloir. El jefe comunal resaltó el profundo vínculo del músico con la capital bonaerense y sostuvo que su legado permanecerá para siempre en la cultura argentina.

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Considerado una de las figuras más influyentes del rock nacional, Solari marcó a varias generaciones con sus canciones y protagonizó uno de los fenómenos populares más importantes de la historia de la música argentina.

A través de sus redes sociales, Alak expresó: "Despedimos con profundo dolor al Indio Solari, una figura inmensa de nuestra cultura popular y del rock nacional".

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El intendente destacó especialmente la relación del artista con La Plata, ciudad que fue clave en sus primeros años y en el nacimiento de la mítica banda que lideró durante décadas. "Su historia está profundamente ligada a La Plata, ciudad donde creció, se formó y comenzó a forjar, junto a Los Redonditos de Ricota, una obra que marcó a generaciones enteras", señaló.

Asimismo, envió sus condolencias a los seres queridos del músico y a sus seguidores. "En este momento de conmoción y profunda tristeza acompañamos a su familia y al enorme pueblo ricotero", manifestó.

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Finalmente, Alak remarcó la trascendencia de la obra del cantante y compositor, cuya influencia excedió el ámbito musical para convertirse en un fenómeno cultural de alcance nacional. "Su voz y sus letras quedarán para siempre grabadas en el corazón del pueblo argentino. Hoy el Indio se fue pero nace un mito", concluyó.