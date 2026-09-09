Murió el periodista Chiche Gelblung
El histórico trabajador de prensa falleció este miércoles por la mañana en el Sanatorio Los Arcos del barrio de Palermo, donde había ingresado el martes por un cuadro respiratorio.
Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles en el Sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado. A mediados de mayo había sido ingresado a terapia intensiva en el mismo sanatorio tras sufrir una trombosis en el tobillo.
Durante su hospitalización, le habían realizado un stent en una de sus piernas. Antes de este cuadro, había tenido una caída hace más de dos semanas a la que no le habría prestado atención.
Gelblung fue un histórico del periodismo que no dejó faceta sin incurrir en su extensísima carrera. Incluso en 2022 viajó a Ucrania para cubrir la guerra como corresponsal. En 1969 había cubierto por primera vez un fenómeno bélico en el conflicto civil de Nigeria.
Pasó por todos los medios y por todos los canales. El periodismo nacional lo despide con respeto.
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