Murió el periodista colonense Segundo "Guito" Quiroga, una figura muy querida de la comunicación local
El reconocido comunicador falleció el último fin de semana. Durante años fue una de las voces más activas de la información en Colón, donde desarrolló una extensa trayectoria como periodista, fotógrafo y referente de la comunidad.
La ciudad de Colón despidió este fin de semana al periodista y comunicador Segundo "Guito" Quiroga, una figura ampliamente reconocida por su labor informativa y su permanente presencia en la cobertura de la actualidad local.
Según informó el medio Rojas Ciudad, Quiroga falleció en la vía pública, un hecho que provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos, colegas y vecinos de la ciudad.
Durante años fue una de las caras más visibles del periodismo colonense. A través de distintos medios y, en los últimos tiempos, mediante las redes sociales, especialmente Facebook, recorría las calles de Colón para cubrir noticias, eventos y los principales acontecimientos de la comunidad, convirtiéndose en una referencia informativa para miles de vecinos.
Además de desempeñarse como periodista y fotógrafo, también fue comerciante e incursionó en la actividad política, siempre manteniendo un fuerte vínculo con la comunidad.
En su despedida, el portal Rojas Ciudad destacó que "el periodismo local pierde a una de esas personas que entendían la comunicación como un verdadero servicio a la comunidad", al tiempo que remarcó el compromiso y la dedicación que Quiroga sostuvo durante años en la tarea de informar.
Su fallecimiento generó numerosos mensajes de despedida y reconocimiento en las redes sociales, donde colegas, instituciones y vecinos recordaron su trayectoria y el legado que dejó en el periodismo de Colón.
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