La ciudad de Colón despidió este fin de semana al periodista y comunicador Segundo "Guito" Quiroga, una figura ampliamente reconocida por su labor informativa y su permanente presencia en la cobertura de la actualidad local.

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Según informó el medio Rojas Ciudad , Quiroga falleció en la vía pública, un hecho que provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos, colegas y vecinos de la ciudad.

Durante años fue una de las caras más visibles del periodismo colonense. A través de distintos medios y, en los últimos tiempos, mediante las redes sociales, especialmente Facebook, recorría las calles de Colón para cubrir noticias, eventos y los principales acontecimientos de la comunidad, convirtiéndose en una referencia informativa para miles de vecinos.

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Además de desempeñarse como periodista y fotógrafo, también fue comerciante e incursionó en la actividad política, siempre manteniendo un fuerte vínculo con la comunidad.

En su despedida, el portal Rojas Ciudad destacó que "el periodismo local pierde a una de esas personas que entendían la comunicación como un verdadero servicio a la comunidad", al tiempo que remarcó el compromiso y la dedicación que Quiroga sostuvo durante años en la tarea de informar.

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Su fallecimiento generó numerosos mensajes de despedida y reconocimiento en las redes sociales, donde colegas, instituciones y vecinos recordaron su trayectoria y el legado que dejó en el periodismo de Colón.