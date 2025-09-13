😢Murió “el Vasquito”, el abuelo de San Vicente que emocionó al país



Falleció “el Vasquito”, el abuelo de San Vicente que en 2018 se hizo conocido en todo el país gracias a un video viral junto a su nieto, el piloto de automovilismo Gastón Iansa. La noticia fue confirmada por el propio Gastón, quien este viernes lo despidió con conmovedoras publicaciones en su cuenta de Facebook.

“Anoche se fue un gran amor. Desde que tengo uso de razón te amo y hasta mi último día acá lo voy a hacer, Vasco”, escribió Iansa. Y agregó: “Gracias por ser quien fuiste y gracias por ser mi abuelo. Te recontra amo, Vasquito. Sos una estrella que para mí no se va a apagar jamás”.

El recuerdo de su nieto estuvo acompañado por el mismo video que lo hizo famoso en 2018. Aquella tarde de tormenta, el hombre se había refugiado bajo un techo en la calle hasta que apareció Gastón, que lo subió a su auto. Al agradecerle con lágrimas en los ojos, el momento se volvió viral y conmovió a millones de usuarios en las redes. La grabación superó el millón de reproducciones y más de 125 mil “me gusta” en cuestión de horas.

“Hace muchísimo tiempo no veía este video y en este día no quería dejar de recordarlo así, porque así te conoció la gente y las muchísimas personas que me preguntan por vos te conocieron acá”, expresó Gastón en otro posteo.

Iansa, que en la actualidad sigue compitiendo en la Clase 2 del Turismo Nacional y es uno de los referentes jóvenes del automovilismo bonaerense, destacó: “Hoy, entre el vacío de no poder despedirme y la culpa de sentir que tendría que haberte dicho más veces lo mucho que te quería, este video me deja tranquilo, porque ese día te dije todo”.

La historia del Vasquito trascendió las pistas y la intimidad familiar, y quedó grabada como una de las escenas virales más tiernas que dejó la provincia de Buenos Aires en los últimos años.