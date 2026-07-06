La muerte del creador de contenido Chatterbox (Sebastián Funes), uno de los youtubers argentinos más populares entre el público joven, provocó una fuerte conmoción en las redes sociales tras confirmarse que fue una de las víctimas fatales del trágico accidente ocurrido este domingo sobre la Ruta Nacional 5.

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Según informó el medio local Diario Noticia Pehuajó, el joven integraba una familia de origen pehuajense que viajaba en el automóvil involucrado en el siniestro vial.

De acuerdo con la información publicada por ese medio, las dos personas fallecidas fueron el conductor del vehículo, padre del youtuber, y el propio Chatterbox, mientras que la madre y una hermana menor de edad sobrevivieron al impacto y permanecen bajo atención médica.

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Chaterbox había logrado construir una comunidad de más de 1,6 millones de suscriptores en YouTube, donde se hizo conocido por sus videos sobre videojuegos, desafíos y contenido de humor dirigido principalmente al público adolescente y juvenil.

La confirmación de su fallecimiento generó una inmediata ola de mensajes de despedida y condolencias por parte de seguidores y otros creadores de contenido en distintas redes sociales.

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Cómo fue el accidente

Siempre de acuerdo con la información publicada por Diario Noticia Pehuajó, el choque se produjo cuando, según las primeras hipótesis, uno de los vehículos habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso a un camión, lo que derivó en una colisión frontal con una camioneta que circulaba en sentido contrario.

La mecánica del hecho todavía deberá ser establecida por las pericias que llevan adelante la Policía Científica y la Justicia, que continúan investigando las circunstancias del accidente.

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