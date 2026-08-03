Un hombre de 42 años murió electrocutado en el barrio San Jorge, en Florencio Varela, tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba una columna del tendido de Edesur. El hecho es investigado por la Justicia y ocurrió en la intersección de las calles 511 y 554.

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De acuerdo con la información oficial a la que accedió eldiariovarelense.com.ar, efectivos del Comando de Patrullas fueron convocados por un llamado al 911 que alertaba sobre una persona tendida en la vía pública.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a Matías Escobar, de 42 años y conocido en el barrio como "Capuchi", sin signos vitales. Minutos después, personal del SAME confirmó su fallecimiento a causa de una electrocución.

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Según relataron testigos a la Policía, el hombre intentaba realizar una conexión clandestina al tendido eléctrico cuando recibió una descarga fatal y cayó desde una escalera de madera con la que había trepado a la columna de Edesur.

Sin embargo, una vecina ofreció otra versión en redes sociales. Aseguró que Escobar "no se estaba queriendo colgar" del servicio eléctrico, sino que intentó accionar un pulsador para restablecer el suministro en la cuadra, que permanecía sin luz. De acuerdo con ese testimonio, las condiciones de humedad habrían sido determinantes para que recibiera la descarga eléctrica.

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La investigación quedó en manos de la UFI Nº 7 de Florencio Varela, que inició una causa caratulada como "averiguación de causales de muerte". La autopsia será la que determine las circunstancias precisas del fallecimiento.

Mientras avanza la investigación, vecinos del barrio San Jorge comenzaron una colecta solidaria para ayudar a la familia de la víctima a afrontar los gastos del sepelio.