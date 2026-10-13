La periodista Elizabeth “Eli” Ambiamonte, reconocida por su trabajo de difusión del rock y su compromiso con la cultura de Berazategui, murió el viernes 9 de octubre, tras atravesar una enfermedad. Su partida generó mensajes de despedida de colegas, músicos y referentes culturales.

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Según reconstruyó el medio local Centro Informativo Berazategui, Ambiamonte se desempeñó como docente del Taller de Radio del área municipal de Cultura, donde acompañó durante años la formación de estudiantes. También desarrolló una labor periodística centrada en la música y en la memoria de los artistas que contribuyeron a construir la identidad cultural de la región.

Se graduó como diseñadora gráfica en la Escuela Municipal de Bellas Artes (EMBA) y en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). En 2019 fue premiada por Argentores por su trabajo en radio y, en 2021, fue seleccionada para recibir el Premio Caduceo, un reconocimiento a su labor periodística.

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Además de su tarea en los medios, participó de la Feria del Libro local, donde presentó publicaciones vinculadas con la música rock, y realizó entrevistas a músicos. En su sitio Maceddonia reunió parte de su producción y sus intereses culturales.

Ambiamonte también se ocupó de recuperar historias de artistas y referentes del rock. Entre otros trabajos, escribió sobre Javier Martínez, de Manal, y Jorge Álvarez, una figura fundamental en la historia del rock argentino. Su actividad incluyó la difusión de músicos locales y la participación en espacios radiales junto con sus alumnos.

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La noticia de su muerte fue comunicada por Rodolfo Estequín en FM Espacio, emisora en la que Ambiamonte había realizado programas con estudiantes. Entre los mensajes de despedida se destacó el de la cantante Claudia Puyó, quien recordó su pasión por la música y su vínculo con el baterista Rodolfo García, integrante de Almendra.

“Y gracias por tanto amor al Rock”, escribió Puyó al despedirla.

Ambiamonte integraba el Círculo Regional de la Prensa y la Cultura, entidad que la recordó por su obra y su entusiasmo. En el mensaje difundido tras su muerte, la organización destacó su producción periodística y el cariño que despertó entre quienes compartieron su camino profesional.

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El intendente de Berazategui, Carlos Balor, y el secretario de Cultura municipal, Federico López, también hicieron llegar una corona a su sepelio.

La muerte de Eli Ambiamonte deja el recuerdo de una periodista que hizo de la música, la radio y la difusión cultural el centro de su trabajo, con especial dedicación al rock y a quienes construyeron su historia.